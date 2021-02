Schneeräumung in Schottland – Hier pflügen «Gritney Spears» und «Spready Mercury» Die Schotten haben eine innige Beziehung zu ihren Schneepflügen. Sie werden nicht nur live getrackt, sie erhalten auch Namen – und was für welche.

«Gangsta Granny Gritter», «Sir Snowington» und «Mega Melta Saurus» halten im Winter die schottischen Strassen eis- und schneefrei. Bei den witzigen Namensträgern handelt es sich um Schneepflüge oder «Gritter», wie sie in den Highlands genannt werden. Die humorvollen Schotten haben ihrer Flotte von Schneeräumern überaus fantasievolle und unterhaltsame Namen gegeben. Dies ist in Schottland seit mehr als 14 Jahren Tradition.

Die Verkehrsbehörde «Transport Scotland» starteten den Trend 2006, als sie die schottischen Primarschüler darum baten, ihrer Flotte einfallsreiche Namen zu verpassen. Kinder aus dem ganzen Land nahmen am Wettbewerb teil. Die Geschichte über die amüsanten Wortspiele ging viral. Auch dieses Jahr durften Schüler neue Namensvorschläge einreichen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb jedoch ins Internet verlegt und für die breite schottische Öffentlichkeit geöffnet.

Die witzig benamsten Fahrzeuge kann man auf einem Schneepflug-Tracker online auf der Website «The Trunk Road Gritter Track» einsehen. Auf der Landkarte kann man auch die Standorte der schottischen Schneepflüge in Echtzeit mitverfolgen. So pflügt zum Beispiel im Osten der «Granite Gritter», im Westen «Sled Zeppelin» den Schnee.

Angelehnt an Sänger und Sängerinnen heissen einige Schneepflüge zum Beispiel «Spready Mercury», «Gritney Spears», «Spreddie Van Halen» oder «Sled Zeppelin». Von Filmen und Serien wurden folgende Fahrzeuge inspiriert: «Lord Coldemort & You’re a Blizzard Harry», «The Great Grittish Flake-Off» und «Blizzard Of Oz». Andere Namen schmeicheln den heldenhaften Schneezerstörern: «Mega Melter», «Scotlands Bravest Gritter», «Ice Queen» oder «Snow Destroyer».

Hier die aktuelle Namensliste:

Gonnae Snow Dae That

Gritly Come Dancing

Hansel and Grit-All

Sir Snowington

Gangsta Granny Gritter

Frosty

Rumble

Ready Spready Go

William Wall-Ice

Grit Like I’Day

Granite Gritter

Megamelta Saurus

Oor Chilly

Polar Bear Express

Plougher O’Scotland

Veruca Salt

The Winter Explorer

Bear Chills

Gritty Gritty Bang Bang

Sir Andy Flurry

Mary Queen of Salt

The Snowclaimers

The Incredible Ice Bear

Scotland’s Bravest Gritter

Snow Dozer

Licence to Chill

Blizzard Bear

Grit Tok

Ice Queen

Grits You Thru

Snow Trooper

The Grittish Snowman

Snowically Distanced

Buzz Iceclear

On Her Majesty’s Slippery Surface

Charles Rennie Mackinslush

Sled Zeppelin

Ice Destroyer

Yes Sir Ice Can Boogie

Robert Brrrns

Tam O’Salter

Troonkraker

Salt Disney

Penelope Grit Stop

Spready Mercury

Snow Dozer

Salty

Licence To Chill

Blizzard Bear

Gritney Spears

Drift Shifter

Snow Destroyer

Lord Coldemort & You’re A Blizzard Harry

Sir Salter Scott

You Only Grit Ice

Grittest Hits

Sir Grits Hoy

Sophie Salt

Slippy McGritty

The Great Grittish Flake-Off

Sprinklebell

The Snow Buster

Hello Gritty

Snow Bother

Mrs McGritter

For Your Ice Only

Arctic Angel

My Name’s Doddie

I’m Shovelin’

Creedence Clear-Road

Revival

Han Snow-lo

Blizzard Of Oz

Mr. Plow

Gritallica

Sprinkles

Mega Melter

lif