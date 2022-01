Munitionsräumung Mitholz – Hier könnten Häuser für die Betroffenen entstehen Die Gemeinde Kandergrund schlägt vor, wo die von der Evakuation betroffenen Menschen hinziehen könnten. Nun sind die Mitholzerinnen und Mitholzer gefragt. Nik Sarbach

Der Bereich entlang der BKW-Strasse bis zum Restaurant Altels (Bildmitte) soll als Bauland eingezont werden. Foto: Nik Sarbach

Bis Ende Monat läuft in Kandergrund die Mitwirkung zur Teilrevision der Ortsplanung. Was erst einmal abstrakt klingt, hat für jene Mitholzerinnen und Mitholzer, die wegen der Räumung der Munitionsrückstände beim ehemaligen Depot ihre Häuser verlassen müssen, handfeste Auswirkungen. Denn mit der Revision regeln die Behörden, wo neues Bauland eingezont werden kann, damit die gut 140 betroffenen Personen innerhalb der Gemeinde Kandergrund umziehen können, falls sie das wünschen.

Roland Stoller, Gemeinderat und Präsident der Planungskommission, formulierte das Ziel der Revision an einem Informationsanlass denn auch so: «Alle, die von der Räumung betroffen sind, sollen weiterhin in der Gemeinde wohnen oder ihr Gewerbe betreiben können.» In der Revision ist demnach vorgesehen, im Gemeindegebiet «Spezialzonen Mitholz» auszuscheiden – Bauland, das in einem ersten Schritt ausschliesslich der umziehenden Bevölkerung von Mitholz zur Verfügung stehen soll.