Burgdorfstrasse wird saniert – «Hier können wir etwas ausprobieren» Ein 200 Meter langes Strassenstück wird zum Pilotprojekt: Bäume sorgen bald für Schatten, der Belag nimmt Wasser auf und speichert es. Cornelia Leuenberger

Unterdessen herrscht hier Tempo 30, und bald sollen Bäume und ein Grünstreifen dazukommen – die Burgdorfstrasse im Februar 2020. Foto: Nicole Philipp

Sanierungsbedürftig – das ist die Burgdorfstrasse in Langnau. Oder jedenfalls das gut 200 Meter lange Stück zwischen der Bern- und der Einmündung in die Sägestrasse. Das kann so nicht bleiben, und darum hat der Gemeinderat dem Parlament einen Kredit über 765’000 Franken beantragt.