Arbeitsplätze für Niederönz – Hier können sich neue Firmen ansiedeln Ein für die Gemeinde Niederönz wichtiges Geschäft findet seinen Abschluss: Mit rund fünf Jahren Verspätung soll die Industriezone Sandacher-Buchsifeld erschlossen werden. Sebastian Weber

Im Buchsifeld sollen neue Arbeitsplätze entstehen. Foto: Adrian Moser

Manchmal braucht es eben Geduld. Das dürfte man sich in Niederönz auch im Fall der Erschliessung der Industriezone Sandacher-Buchsifeld gedacht haben. Über sechs Jahre ist es nun her, dass die Gemeindeversammlung den Kredit von 850’000 Franken für die Vorfinanzierung der Erschliessungskosten genehmigt hat. Die Zufahrtsstrasse hätte anschliessend eigentlich in den Jahren 2014 oder 2015 realisiert werden sollen.