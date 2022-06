Angetroffen – «Hier kann ich mich selbst sein» Er war Journalist bei dieser Zeitung und Sprecher der Kantonspolizei Bern. Jetzt fährt Dino Dal Farra Bus und ist so glücklich wie noch nie. Barbara Donski

Der ehemalige Sprecher der Kantonspolizei und Redaktor dieser Zeitung Dino Dal Farra ist heute bei der STI Bus AG tätig. Foto: Barbara Donski

«Ich erlebte eine persönliche Krise», sagt Dino Dal Farra über die Zeit vor rund zwei Jahren. Der Thuner hatte aufs Geratewohl seinen gut bezahlten Job als Sprecher bei der Kantonspolizei Bern gekündigt, «weil mir das kreative Element fehlte und ich mich in den hierarchischen Strukturen nicht wohlfühlte». Doch dann kam Corona, und Dino Dal Farra stand vor dem Nichts: «Ich war 10 Monate auf Jobsuche», erzählt der heute 37-Jährige, der ursprünglich Germanistik studiert und als Redaktor bei dieser Zeitung gearbeitet hatte. «Da musste ich mich mit mir selber auseinandersetzen und mir überlegen, was mir wirklich wichtig ist und was ich gerne mache.»