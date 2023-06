40 Jahre Belluard-Bollwerk-Festival – Hier ist sogar das Wasser feministisch Robbenfrauen, Synchronschwimmerinnen und eine Oper auf dem Schiffenensee: Diese vier Punkte auf dem Jubiläumsprogramm sollten Sie nicht verpassen. Xymna Engel Lena Rittmeyer

Hier muss niemand lächeln: Das Wasserballett «Dragon, Rest Your Head on the Seabed». Foto: Frida Gregersen

Aktuelles Kunstschaffen, dargebracht im Gemäuer einer mittelalterlichen Festung oder im öffentlichen Raum: Seit 40 Jahren holt das Belluard-Bollwerk-Festival darstellende Kunst nach Freiburg, die sich zwischen Musik, Performance und Tanz bewegt – stets ein wenig abseitig, vielleicht sogar nischig, aber ebenso radikal und deshalb immer wieder aufregend. Hier kommen unsere Tipps fürs diesjährige Jubiläumsprogramm – in dem das Wasser eine zentrale Rolle spielt.

Punkige Robbenfrauen: «Sälkvinnorna»

Sie erforschen auf dem Grund des Ozeans das Begehren und die Weiblichkeit. Foto: Märta Thisner

Im Zwielicht werden die Umrisse von zwei Körpern sichtbar. Sie liegen in schlammigem Morast, sie stöhnen und schnauben. Sind es Laute der Freude oder der Qual? In ihrem Stück «Sälkvinnorna» stecken die isländisch-schwedischen Künstlerinnen Amanda Apetrea und Halla Ólafsdóttir in einem Hybridkörper aus Mensch und Tier: Sie sind die Robbenfrauen. Auf dem Grund des Ozeans erforschen sie das Begehren und die Weiblichkeit, das Hässliche und das Verbotene. Apetrea und Ólafsdóttir, die seit über zwölf Jahren immer wieder zusammen arbeiten, nehmen mit ihren Körpern schamlos den Raum ein, um das «Feuer der punkigen Schwesterlichkeit» neu zu entfachen.

Feministisches Wasserballett: «Dragon, Rest Your Head on the Seabed»

Das Wasserballett «Dragon, Rest Your Head on the Seabed» folgt der Idee des Hydrofeminismus. Foto: Frida Gregersen

Bei Wettbewerben im Synchronschwimmen gibt es normalerweise Abzüge in der Jurywertung, wenn man vergisst zu lächeln, den Boden des Wasserbeckens berührt oder Haarsträhnen nicht sauber unter die Badekappe geklemmt wurden. Beim Wasserballett «Dragon, Rest Your Head on the Seabed» darf das alles sein: In einer Sonderadaption für das Motta-Freibad in Freiburg tanzen sechs Synchronschwimmerinnen eine nächtliche, fantastische Wasserchoreografie – bei der es aussieht, als würde an der Oberfläche ein Drachentier schwimmen, das seine Klauen reckt, Wasser speit und sich dann wieder in Einzelteile auflöst. Damit folgt die Performance des spanischen Künstlerpaars Pablo Lilienfeld und Federico Vladimir der Idee des Hydrofeminismus: Hinter der Theorie der Philosophin Astrida Neimanis steckt der Gedanke, dass wir mit unseren Körpern, die zu über 80 Prozent aus Wasser bestehen, mit anderen Gewässern und Lebewesen verbunden sind.

Scharfe Gitarrensplitter: Rachika Nayar

Foto: Yulissa Benitez

Die Musik von Rachika Nayar ist wie eine Falltür. Gerade schwebte man noch durch sphärische Klangwelten, plötzlich wird man in einen Abgrund aus wummernden Drones und scharfen Gitarrensplittern gerissen. Rachika Nayar, die in New York lebt, bearbeitet ihre Gitarrenkompositionen digital, reichert sie mit Synthesizern und dekonstruierten Celli an und verwischt so die Grenze zwischen Gitarrensolo und elektronischer Musik.

Mehrwelliges Concerto: «Opera to the People»

Maria Magdalena Kozłowska und Pankaj Tiwari präsentieren ihr Stück auf der spektakulärsten Bühne des Festivals. Foto: Dorothea Tuch

Es ist die wohl spektakulärste Bühne des Festivals: der Schiffenensee. Hier präsentieren Maria Magdalena Kozłowska und Pankaj Tiwari ihr Stück «Opera to the People». Kozłowska, geboren in Polen, porträtiert in ihrer künstlerischen Arbeit singende Frauen und erforscht die Verbindung von Stimme und Landschaft. Pankaj Tiwari, ein indischer Künstler-Kurator, der wie Kozłowska in Amsterdam lebt, interessiert sich für den Wissensaustausch im öffentlichen Raum. In ihrem «mehrwelligen Concerto» trifft die Stimme nicht nur auf die zuhörenden Menschen, sondern auch auf den Himmel und die wilden Ufer.

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos Lena Rittmeyer ist Kulturredaktorin. Sie schreibt vor allem über Dinge, die auf Bühnen passieren. Mehr Infos @LaRittmeyer

Fehler gefunden?Jetzt melden.