Bern by Night-Serie – Hier ist niemand ausser mir. Vermutlich. Hoffentlich. Was macht es mit einem, wenn man nachts allein im Wald ist? Eine Suche nach Antworten in Text und Bild. Andrea Knecht

Bäume wie Scherenschnitte, Sternenhimmel, schwarze Schatten: Der nächtliche Wald ist schön und unheimlich. Foto: Susanne Keller

«Wer nachts im Wald keine Angst hat, hat keine Fantasie», soll der Lehrer eines Freundes einmal zur pubertierenden Klasse gesagt haben. Ich bin überzeugt, er hatte recht.

Serie: Bern by Night Infos einblenden Auf den Fotografien ist eine Seite der Stadt Bern zu sehen, die selten in der Tageszeitung auftaucht, ihre Nachtseite. In einer losen Serie begeben wir uns auf nächtliche Streifzüge und zeigen Glanzlichter unserer Fotografinnen und Fotografen aus den letzten Jahren.

Es ist halb zehn Uhr abends, und ich stehe am Rand des Bremgartenwaldes in Bern. Die Sonne ist untergegangen, aber der Himmel leuchtet immer noch türkisblau. Hier im Dickicht will ich ein paar Stunden verbringen und herausfinden, was der Wald nachts mit mir macht. Werde ich in der Dunkelheit und Einsamkeit zu tiefgreifender Selbsterkenntnis gelangen? Oder einfach Schiss haben und so schnell wie möglich wieder rauswollen? Noch ist es harmlos hell, fast als wäre ich auf einem gewöhnlichen Abendspaziergang. Auf dem breiten Kiesweg gehe ich in den Wald. Über mir schliessen sich die Baumkronen zu einem immer dichteren Blätterdach.