Gewerbe in Burgdorf – Hier hatten schon immer Frauen das Sagen Seit 85 Jahren existiert im Burgdorfer Kornhausquartier ein Mercerie-Laden. Gegründet von einer Frau, liegt das Geschäft noch heute in weiblicher Hand. Cornelia Leuenberger

Christina Staub leitet den Mercerieladen im Kornhausquartier seit 30 Jahren. Fotos: Raphael Moser

Faden in allen Farbschattierungen, Schubladen mit Tausenden verschiedener Knöpfe, Bänder und Bändeli, Reissverschlüsse, Nadeln, Scheren und und und. In einer Ecke stehen neue Nähmaschinen zum Ausprobieren bereit. Wer auch nur ein bisschen eine Neigung hat zum Nähen, dem geht hier, in dem kleinen Laden im Burgdorfer Kornhausquartier, das Herz auf.

«Mercerie Ch. Staub-Amacker» steht über der Ladentür. Seit ziemlich genau 30 Jahren. Am 1. April 1991 hat Christina Staub das Geschäft übernommen. Ihre Vorgängerinnen waren Gisela Kurz – sie hat den Betrieb vor 85 Jahren gegründet – und Dori Burkhalter.