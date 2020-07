Ferienerlebnisse in der Region – Hier hängt das Zelt zwischen den Bäumen In Oberburg gibt es in diesem Sommer ein besonderes Campingerlebnis: Abenteuerlustige können am Waldrand in einem Baumzelt übernachten. Regina Schneeberger

Zwischen drei Bäumen ist das Zelt aufgespannt. Foto: Marcel Bieri

Die Sonne ist hinter den Emmentaler Hügeln verschwunden, am Horizont hinterlässt sie einen leuchtend roten Streifen. Das Feuer knistert, die Kuhglocken bimmeln, eine für Stadtmenschen ungewohnte Ruhe macht sich breit am Waldrand des Weilers Inneri Gumm, der zur Gemeinde Oberburg gehört. Doch kann man hier nicht nur die abendliche Stimmung geniessen, sondern auch gleich übernachten: in einem Baumzelt. Dieses ist gut einen Meter über Boden zwischen drei Bäumen aufgespannt.