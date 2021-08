Spektakel in Affoltern – Hier glühen die Ballone Derzeit messen sich im Emmental rund 30 Heissluftballonteams an den Schweizermeisterschaften. Nebst den Wettkämpfen kommt aber auch die Show nicht zu kurz.

Vom 5. bis am 8. August finden in Affoltern die Schweizermeisterschaften im Ballonfahren statt. Foto: Marcel Bieri Am Freitagabend fand ein Nachtglühen der Ballone statt. Foto: Marcel Bieri Laut den Veranstaltern waren am Freitag über 500 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Nachtglühen dabei. Foto: Marcel Bieri 1 / 6

Seit Donnerstag dreht sich in Affoltern alles ums Ballonfahren. Vom 5. bis am 8. August finden dort die Schweizermeisterschaften statt – rund 30 Heissluftballonteams haben sich dazu ins Emmental begeben. Doch nicht nur Wettkämpfe sind angesagt. Auch wird dem Publikum einiges geboten. Etwa das Nachtglühen der Ballone. Am Freitagabend ging das Spektakel bei der Schaukäserei beim Eindunkeln los.