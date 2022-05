Kunstweg in Melchnau – Hier gibts Kunst auf Hügeln, Bäumen und in Höhlen Nach mehrjähriger Vorbereitung und risikoreichem Aufbau wird am 14. Mai die dritte Ausstellung am Schlossberg eröffnet. Pauline Jacobi Beat Mathys (Fotos)

Willy Jost und Katharina Farhat freuen sich auf den diesjährigen Kunstweg um den Schlossberg Melchnau. Dieses Werk von Nadja Lerch heisst Horizontspringer. Fotos: Beat Mathys

Die Organisation war langwierig und begann schon Ende 2019. Die Vorbereitung hat sich aber nicht etwa wegen Corona verzögert. Vielmehr verlangten die hohe Anzahl an ausgestellten Werken sowie der Aspekt, dass alles draussen stattfindet, ein hohes Mass an Planung. Gut zwei Jahre lang traf sich das Organisationskomitee von «Kunst am Schlossberg» monatlich, um alles für die Ausstellung in die Wege zu leiten.