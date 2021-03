Radio Rabe wird 25 – Hier geniesst der Radionachwuchs Narrenfreiheit So manche Medienkarriere wurde bei Rabe lanciert. Zwei Ehemalige erinnern sich an ihre Zeit beim alternativen Lokalradio. Flavia Von Gunten

Seit 25 Jahren sendet Radio Rabe aus seinem Studio in der Berner Lorraine. Selbst wer noch nie eingeschaltet hat, ist dem Sender bestimmt schon mal begegnet: Kein Quartier in Bern, in dem nicht mindestens an einem Balkon oder Fenster ein blaues, rotes oder gelbes Stück Stoff – oft ausgebleicht oder eingerissen – hängt mit dem unverkennbaren Raben mit Kopfhörern auf den Ohren. Die Fahnen sind Kult.

Einen Namen gemacht hat sich Radio Rabe vor allem als Ausbildungsstätte für den Radionachwuchs. Die Bernerin Leonie Marti ist Redaktorin beim Regionaljournal Bern, Freiburg und Wallis von SRF. Eingestiegen in den Beruf ist sie mit mehreren Praktika bei Alternativradios, die sie neben der Uni absolviert hat – auch eines bei Radio Rabe.

«Rabe ist klar politisch links positioniert. Das gab mir eine gewisse Narrenfreiheit», sagt Marti. So konnte sie etwa eine Sendung machen über einen Minenarbeiter aus Kolumbien – in einer Länge und mit einer Tiefe, wie sie beide nicht möglich wären bei einem öffentlich-rechtlichen oder einem kommerziellen Privatradio.

Gerne erinnert sie sich daran, dass sie von Anfang an viele Aufgaben übernehmen durfte, sei es, Sendungen zu produzieren oder selbst live am Mikrofon zu reden. «Beim SRF erhalten die meisten die Sprechlizenz erst Tage oder Wochen, nachdem sie angestellt wurden.»

Heute sind die 95,6 Megahertz von Rabe die Standardeinstellung des Küchenradios von Leonie Marti. «Es ist das Radio, das ich neben SRF am meisten höre.» Sie mag die Morgensendungen, in denen die Moderatorinnen und Moderatoren «einfach plappern.» Und kein Freitagabend vergeht, an dem sie nicht einschaltet, wenn «El Gato Calculista» läuft, eine Sendung mit argentinischer Musik und Politik.

Ein Radio für alle

Pro Tag hören rund 30’000 Menschen Radio Rabe (zum Vergleich: Radio Bern 1 erreicht täglich rund 122’000 und Energy Bern rund 133’000 Hörerinnen und Hörer). 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 13 Teilzeitangestellte produzieren fast hundert Sendegefässe in 20 verschiedenen Sprachen.

Was Radio Rabe auszeichnet, ist die Vielfalt im Programm. In «Vox Mundi» sprechen Migrantinnen und Migranten – teilweise in ihrer Muttersprache – über politische, kulturelle und soziale Themen aus aller Welt. Mit der Moderation der Ausgehtipps «Botz3000» sammeln Praktikantinnen und Praktikanten erste Erfahrungen am Mikrofon. Und bei «Happy Radio» gestalten Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Radiosendungen.

Als Leiterin der Radioschule Klipp + Klang begleitet Liselotte Tännler seit 20 Jahren die Ausbildung von Praktikantinnen und Praktikanten nicht kommerzieller Lokalradios, zu denen auch Radio Rabe gehört.

Aus ihrer Warte hebt sich Rabe von vielen der nicht gewinnorientierten Lokalradios ab durch seine Sichtbarkeit: «Rabe sucht den Kontakt mit der Öffentlichkeit.» Etwa durch Präsenz an Konzerten oder die Zusammenarbeit mit innovativen Orten wie der Heiteren Fahne in Wabern. Auch das Berner Podcast-Festival Sonohr ist eine Initiative von Leuten aus dem Rabe-Team. Die vielen Fahnen an den Fenstern und Balkonen sind für sie ein Hinweis darauf, dass sich die Leute in Bern mit Radio Rabe identifizieren.

Teil einer Familie

Die Berner Journalistin und Sonohr-Mitgründerin Cheyenne Mackay wusste schon als Kind, dass sie Radio machen will. Als 20-Jährige hörte sie, dass das möglich sei bei Rabe, und gründete dort kurzerhand ihre eigene Sendung. «Radieschen» nennt sich diese und spielt Musik aus dem Schweizer Untergrund – «ein Inhalt, der damals auf keinem anderen Radio lief».

Mackay war über zehn Jahre bei der Info-Redaktion bei Rabe angestellt und hat in dieser Zeit viel dazu beigetragen, den Sender zu entwickeln. Später arbeitete sie unter anderem als Ausbildnerin beim SRF und Ausbildungsleiterin bei Radio Kanal K. Aktuell ist sie stellvertretende Geschäftsführerin der Podcast-Agentur Podcast-Schmiede.

Von ihren Erfahrungen bei Rabe zehrt sie noch heute: «Ich lernte dort, Geschichten auf eine unkonventionelle Weise zu erzählen.» Rabe habe ihr die Möglichkeit geboten, zu experimentieren mit verschiedenen Formaten und Themen.

Ausserdem habe sie sich als Mitglied einer grossen Familie gefühlt, wenn sie am Rabe-Mikrofon sprach: «Ich war Teil des kulturellen Lebens, Menschen kamen in der Freizeit auf mich zu, um mit mir übers Rabe-Programm zu diskutieren.»

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum finden, sofern von der Pandemie her möglich, im Mai statt. Geplant sind Veranstaltungen in Zwischennutzungen: Konzerte, Theater, Filmnächte, Videokunst, Live-Hörspiele und vieles mehr. Den offiziellen Geburtstag am 1. März feiert Radio Rabe mit einem Online-Apéro auf Zoom. Die neue Fahnenkollektion wird dann vorgestellt. Berns Balkonaushänge dürften künftig etwas weniger bleich sein.