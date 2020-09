Auf der Lüderenalp – Hier findet Eggimann Ruhe und geniesst Geselligkeit Opernsänger, Schauspieler, Dozent, Autor, Regisseur – Ulrich Simon Eggimann ist viel unterwegs. Der aufgezwungenen Corona-Pause kann er auch Gutes abgewinnen. Cornelia Leuenberger

Seit 40 Jahren ist Ulrich Eggimann an seinem Lieblingsort auf der Lüderenalp anzutreffen. Foto: Raphael Moser

Treffpunkt ist beim Hotel auf der Lüderen, «ich hole euch dort ab», hatte Ulrich Simon Eggimann am Telefon gesagt. Also sitzen Fotograf und Schreiberin an einem sonnigen Mittag im kühlen Schatten eines Baums auf einer Bank und warten. Ein Mountainbiker kommt den Feldweg herauf gefahren, dreht eine Runde auf dem Parkplatz, schaut sich um und hält schliesslich vor den Zeitungsleuten. «Da seid ihr ja», sagt er und lacht sein breites freundliches Lachen. Eggimann, von Berufs wegen auf der Bühne daheim, tritt nicht auf wie einer, den man kennen muss.