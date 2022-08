Berner Tierheim in der Eymatt – Das Tierheim öffnet nun auch ohne den Bellversuch mit 58 Hunden Das juristische Hin und Her dauerte jahrelang. Doch jetzt ist das neue Berner Tierheim fertiggestellt. Im September können die ersten Tiere einziehen. Urs Wüthrich

Das neue Tierheim in der Eymatt verfügt über je zwei Häuser für Hunde und Katzen. Foto: Franziska Rothenbühler

Nach einer langen und hindernisreichen Vorgeschichte hat die Stadt Bern ein neues Tierheim. Die Arbeiten am Neubau in der Waldlichtung Eymatt im Bremgartenwald sind in der Schlussphase. Die Vorstandsmitglieder des Berner Tierschutzes zeigten sich am Mittwoch vor den Medien erfreut und erleichtert. «Es kommt mir noch unwirklich vor», sagte die Präsidentin Dorothea Loosli. «Wir haben 1994 begonnen und können es jetzt zu einem Ende führen», sagte Baukommissionspräsident Daniel Wyssmann.