Stadt Bern – Hier finden Sie die neuen Stundenpläne In diesen Tagen schalten die meisten Stadtberner Schulen die Unterrichtszeiten ab August 2022 auf. Wir erleichtern Ihnen die Suche danach.

Sie prägen den Familienalltag: Viele Eltern organisieren ihr Leben rund um die Stundenpläne der Kinder. Foto: Keystone

Sie heissen «grauer» Stundenplan oder «Blockstundenplan»: die Pläne mit den Unterrichtszeiten der verschiedenen Klassen für das Schuljahr ab August. Manche zeigen nur die Zeiten an – zum Beispiel an welchen Nachmittagen Unterricht ist –, ohne dass die einzelnen Lektionen angeschrieben sind. Deshalb sind sie eben «grau».

Eltern warten oft sehnsuchtsvoll darauf. Denn so können sie das Familienleben auf das neue Schuljahr hin planen – und ihre Kinder für die Tagesschule oder die Ferienbetreuung anmelden. Die Fristen dafür laufen teilweise schon in den kommenden Tagen ab. Hier finden Sie eine Übersicht, wann die Stundenpläne in den verschiedenen Schulkreisen erhältlich sind und wie:

Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde

- Hier finden Sie die definitiven Stundenpläne.

Schulkreis Breitenrain-Lorraine

- Breitfeld/Wankdorf: grauer Stundenplan

- Lorraine, Steckgut und Wylergut: grauer Stundenplan

Schulkreis Bümpliz

Die Stundenpläne werden ab Mitte Mai unter diesem Link aufgeschaltet.

Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl

Die Stundenpläne werden ab Mitte Mai unter diesem Link aufgeschaltet (unter jeweiliger Schule und «Informationen» suchen.

Schulkreis Länggasse-Felsenau

Eltern erhalten in diesen Tagen direkt die Stundenpläne.

Schulkreis Bethlehem

Eltern erhalten in diesen Tagen direkt die Stundenpläne.

