Nach dem Hagelgewitter – Hier fahren die Autos durch den Scanner Hagelkörner so gross wie Golfbälle fielen in Burgdorf vom Himmel. Nun setzen Versicherer auf futuristische Drive-ins, um die Schäden zu untersuchen. Regina Schneeberger Christian Pfander (Fotos)

Der Hagel-Scanner nimmt die Schäden auf. 18 Kameras sind im Torbogen installiert. Foto: Christian Pfander

Als Pierre Hürzeler aus dem Fenster schaute, war es schon zu spät. Die Hagelkörner prasselten vom Himmel, dass es «chlepft und tätscht». Während der Maschinist in der Werkstatt seines Arbeitgebers in Sumiswald in Sicherheit war, stand das Auto draussen vor der Firma. Rausgehen und den Wagen umparkieren konnte er nicht mehr. «Ich wollte ja nicht Kopf und Kragen riskieren», sagt er.