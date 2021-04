Lockdown-Lockerung – Berns Gastroszene erwacht wieder Ab Montag sind die Terrassen der Restaurants und Bars wieder offen. Füllen sich die Terrassen in der Innenstadt bereits? Wir schauen vorbei. Claudia Salzmann , Sabine Gfeller UPDATE FOLGT

17 Wochen lang wurde über die Stadtberner Gastronomie ein behördliches «Berufsverbot» verhängt. Einige Betriebe öffneten ihre Fenster, Bernerinnen und Berner assen und tranken stehend in den Gassen und auf den Plätzen. Ab Montag ist der Lockdown vorbei, Beizer dürfen ihre Terrassen öffnen und ein Stück Normalität kehrt zurück.

Der Morgen im Pyri

Im Café des Pyrénées am Kornhausplatz bereitet dessen Chef David Steinmann seine Terrasse vor. Fotos: Adrian Moser Die Regeln kennt man bereits: Anderthalb Meter Abstand von Rücken zu Rücken und eine Schutzwand sorgen für die gesundheitliche Sicherheit der Gäste. Im Pyri gibt es vorsorglich Decken dazu. Das Wetter ist zwar sonnig, aber um 10 Uhr morgens noch kühl. 1 / 3

Erste Lebenszeichen von Beizern zeigen sich am Kornhausplatz. Beim Pyri ist der Chef David Steinmann früh dabei, die Schutzwändchen vor der Terrasse zu montieren. Während des Lockdown eröffnete er ein Bierfenster, wofür zahlreiche Gäste den Weg auf sich nahmen. Um die Rendite der Terrasse geht es nur zweitrangig. Steinmann will vielmehr ein Zeichen setzen. «Wenn das Pyri nicht aufmacht, dann ist etwas in der Stadt nicht in Ordnung», sagt er augenzwinkernd. Um 10 Uhr öffnete nach 17 Wochen behördlich angeordneter Schliessung das Pyri den Betrieb wieder. 15 Minuten später waren die ersten Gäste da, erste Kaffees serviert und bereits ein Bier gezapft.