Spatenstich in Wangen a. A. – Hier entsteht eine «Schoggikaserne» Nach jahrelanger Planung ist nun der Startschuss für die Modernisierung des Waffenplatzes in Wangen an der Aare gefallen. Die Rekrutenschule wird während der Bauarbeiten aufrechterhalten. Béatrice Beyeler

Auf dem heutigen Rasenfeld wird in ein paar Jahren eine moderne Kaserne stehen. Fotos: Marcel Bieri

Schon bei der Einfahrt zum Waffenplatz Wangen an der Aare-Wiedlisbach wird deutlich, dass hier in nächster Zeit kaum ein Stein auf dem anderen bleibt. Bagger fahren über das Areal, Bauarbeiter sind mit Vorbereitungen beschäftigt, und die Warndreiecke am Boden machen unmissverständlich klar: Das ist eine Baustelle.

Deshalb marschiert an diesem frühen Freitagabend alles aus Armee und Politik, was Rang und Namen hat, im Grenzgebiet zwischen Wangen und Wiedlisbach auf. Der Spatenstich für die Modernisierung des Waffenplatzes findet statt.

89 Millionen Franken