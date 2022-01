Lebenshof in Walterswil – Hier dürfen Tiere ohne Nutzen sein Für ihre «Tierfamilie» geht Beatrice Lehmann an ihre Grenzen. Besuch bei einer Idealistin, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Kathrin Holzer

Pferd Shannon ist mit Beatrice Lehmann nach Walterswil gekommen. Heute leben mit ihnen im Hashüsli dreizehn weitere Tiere. Foto: Nicole Philipp

Der Weg ist vom Schnee bedeckt. Eine eisige Bise zieht an diesem Januarvormittag über die Walterswiler Höhe und hinunter in den Hasenfang. Hier, umgeben von Wald, liegt das Hashüsli. Vor fünf Jahren hat es Beatrice Lehmann mit den Pferden Sämi und Shannon sowie einem Kater auf das abgelegene Heimwesen in den Hügeln des Oberaargaus verschlagen. Dass sie und ihre drei Mitbewohner auf dem kleinen Hof bald Zuzug erhalten würden: Zumindest geplant hatte sie das damals nicht.