Berner Jugendbühnen boomen – Hier darf die Jugend uncool posieren Von Gamefiguren bis Orangensalat: Im Theater können sie alles sein. Gerade Teenagern verhelfen Jugendtheater-Clubs zu mehr Selbstvertrauen. Céline Graf

Superhelden, die sich nicht sehr heroisch benehmen: Mitglieder der Jungen Bühne Bern bei den Proben zu «Another World II». Foto: Marcel Bieri

Das Zebra hat schlechte Laune. «Hallooo?», mault es vom Dschungeldach hinunter. Seine Abenteuer-Gefährten haben nach einer Nacht in den Bäumen vergessen, es am Morgen wieder abzuseilen.



Vom Bühnenrand ruft die Regie ein paarmal «nach vorn spielen!», «lauter!» oder «psssst!», wenn hinter der Kulisse getuschelt wird. «Alles schrecklich?» Evita nimmt ihre Rolle des pessimistischen Zebras mit in die Probenbesprechung. Die Regisseurinnen Bea Schild und Vera Vanoni beruhigen ihre Theaterschülerinnen und -schüler, die aus den Herbstferien zurück im Studio sind. Es sei wichtig zu sehen, wo es noch hapere.



Derzeit ist das Stück «Another World II», das sich um ein Computerspiel dreht, bei der Jungen Bühne Bern zu sehen. Zu feiern hat die bedeutendste Berner Institution für Kinder- und Jugendtheater aber nicht nur eine Premiere: Für ihr Engagement verleiht der Kanton Bern den Theaterpädagogen Eva Kirchberg und Christoph Hebing, welche die Junge Bühne 2005 gründeten und bis diesen Sommer geleitet haben, den Kulturvermittlungspreis.