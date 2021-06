Jubiläumsfest im Progr in Bern – Hier bringen Spiele

das Ausländerrecht näher Am Wochenende feiert Isa, die Fachstelle für Migration, ihr 50-Jahr-Bestehen. Der Geschäftsleiter Tom Morgenegg schaut auf die vergangene Zeit zurück. Sabine Gfeller

Tom Morgenegg in seinem Büro. Er ist seit 2014 bei Isa, der Fachstelle für Migration. Foto: Beat Mathys

In einem Fantasieland namens Habibien erhalten Personen beim Eintritt einen ausländischen Pass in beliebiger Farbe. Ziel ist es, eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten. Je nach Farbe des Passes stossen die Personen jedoch auf verschiedene Hürden der Gesetze von Habibien. Das Prozedere ist für die Teilnehmenden nur ein Spiel. Am Ende sehen sie, mit welchem Pass sie wie weit kommen. Das Spiel hält den Teilnehmenden einen Spiegel vor. Denn: Personen unterstehen auch in der Schweiz unterschiedlichen Gesetzen, je nachdem, welche Farbe ihr Pass hat. Das Spiel soll Einblick in das Ausländerrecht und seine Auswirkungen auf die Integration gewähren.