Dunkelheit in Rüti bei Lyssach – Hier brennt nur eine Strassenlampe Wer in der Emmentaler Kleinstgemeinde nachts rausgeht, nimmt besser eine Taschenlampe mit. Zu Besuch an einem Ort, wo die Sterne noch funkeln. Cornelia Leuenberger Beat Mathys (Fotos)

Einsam und allein steht die Strassenlampe beim alten Feuerwehrmagazin in Rüti b. Lyssach. Sie ist die einzige ihrer Art in der Gemeinde. Fotos: Beat Mathys

In Bern werden die Strassenlampen bereits um 21 Uhr gedimmt. In Burgdorf wird das Schloss nicht mehr angestrahlt. In Langenthal verzichtet die Verwaltung auf Lichter in der Weihnachtszeit. Landauf, landab machen sich Gemeinden Gedanken darüber, wie sich bei der Beleuchtung Strom sparen liesse.