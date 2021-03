Wacker Thun – Hiebe vom einstigen Feind Die Berner Oberländer Handballer bestehen den Härtetest gegen Kadetten Schaffhausen nicht und resignieren im Duell mit dem langjährigen Erzrivalen gar früh. Adrian Horn

Selbst der kreativste Spieler findet keine Lösung: Nicolas Raemy. Foto: Patric Spahni

Sie waren nicht Gegner; sie waren gefühlt Feinde – damals, als Wacker den Kadetten einzuheizen vermochte und Titel streitig machte. Die Begegnungen der beiden wurden intensivst geführt, in der Szene war scherzeshalber die Rede vom Hassgipfel. Trafen die Thuner auf Schaffhausen, ging es zur Sache – primär auf, vereinzelt abseits des Platzes. Akteure boten sich auch schon mal Prügel an, und unvergessen sind die ereignisreichen 24 Stunden Anfang 2015, als die Kadetten in der Lachenhalle hätten antreten sollen, aber am Tag vor der Partie eine Verschiebung erzwangen, worauf Wacker quasi aus Protest an der Veranstaltung festhielt und die Spieler das Feld vor nahezu leeren Rängen betreten liess.

Aus der jeweils mit Spannung erwarteten Affiche ist ein nahezu beliebiges Duell geworden. Und das hat eine Menge mit dem nun schon eine ganze Weile dauernden Tief der Berner Oberländer zu tun, vor denen sich der Meister gegenwärtig nicht zu fürchten braucht.

10 Minuten vor dem Ende droht eine Klatsche

Auch die neueste Auflage erinnerte maximal punktuell an die Hochphase des Klassikers. Martin Rubins Team hielt zu Beginn mit, führte nach 20 Minuten gar, vornehmlich weil es bis dahin sehr gut verteidigt hatte. Der weitere Verlauf der Partie offenbarte den Thunern schonungslos, dass ihnen der einstige Erzrivale entrückt ist. Arm an Einfällen waren sie fortan, sie wirkten bisweilen überfordert und hatten gar früh resigniert. 19:28 lagen sie 10 Minuten vor Schluss hinten, bevor sie begünstigt durch einen Leistungsabfall des Gegenübers die Differenz verringerten und 27:31 verloren.

Kreisläufer Schwab glänzt

Das Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger ein paar Wochen vor Playoff-Beginn war so was wie ein Härtetest. Wacker bestand ihn nicht. Fortwährend geklappt hat einzig das Kreisläuferspiel. Yannick Schwab brillierte, indem er neun Tore erzielte.

Viel hatten sich die Thuner vorgenommen: gallig sein, ein unbequemer, ordentlich zulangender Widersacher, der an seine Möglichkeiten glaubt. Die Leute vom zweimaligen Meister wollten sich, ihrer Anhänger- und der Gegnerschaft beweisen, dass sie unverändert gefährlich sind. Das Kräftemessen mit dem Klassenbesten nach zwei Siegen in Serie geriet ernüchternd.

Offenbar ist der Siebtklassierte nicht entscheidend besser, als es die Tabelle weismacht.