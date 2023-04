Der Bäretower in Ostermundigen prägt mit seinen 100 Metern Höhe das Ortsbild von Berns Agglomerationsgemeinde – und könnte bald zur Bundesstadt gehören. Foto: Beat Mathys

Er bleibt irgendwie vermurkst, dieser Prozess für eine Grossfusion in der Agglomeration Bern. Nach zweijährigen Verhandlungen steht die Stadt Bern quasi allein da, um zu sagen: Doch, das ist «cool», wir wollen das. Ostermundigen hingegen, jene Gemeinde, die nach der visionären Idee eines Zusammenschlusses von sechs Gemeinden als einzig interessierte Partnerin überhaupt übrig geblieben war, will sich jetzt, im Endspurt und ein halbes Jahr vor den entscheidenden Volksabstimmungen, nicht für ein Ja aussprechen. Man sei, so heisst es, «immerhin nicht dagegen», doch entscheiden sollen besser Parlament und Volk ohne Empfehlung.

Das ist schwach. Für all jene, die unentschlossen sind, fehlt nun das symbolische Signal für mehr Aufbruchsstimmung, die einem solchen Prozess gutgetan hätte.

Eine Herzensangelegenheit wird es für die beteiligten Politikerinnen und Politiker nun also nicht. Doch das spielt keine Rolle. Jetzt ist ohnehin Zeit, die Fusion für die Leute fassbarer zu machen. Bisher hatte die Diskussion etwas Kleinkrämerisches. Sie drehte sich um die Frage, ob der Einfluss Ostermundigens einen sechsten Gemeinderat nötig macht oder doch nur einen Sonderbeamten, Gewerkschaften sorgten sich um zu wenig hohe Renten, die Bürgerlichen um die angeblich zu hohe Kosten, die Chefbeamten um ihre Jobs.

Die Fakten sprechen dafür, zu sagen: Doch, das ist cool, wir sollten fusionieren.

So nachvollziehbar solche Ängste für das Personal sein mögen: Mit der Lebenswelt der Bevölkerung haben sie wenig zu tun. Hier zählen die Fakten. Und diese sprechen dafür, zu sagen: Doch, das ist cool, wir sollten fusionieren: In Ostermundigen sinken die Steuern, zahlreiche Ausnahmen sichern bewährte Lösungen für die Agglomerationsgemeinde wie etwa die Abfallentsorgung oder die Ortsplanung. In einer grösseren Stadt können soziale Aufgaben professioneller angepackt, das Wachstum der Bevölkerung kreativer verteilt, der Wohnbau und die Investitionen in Schulhäuser, Kindergärten und Turnhallen grosszügiger geplant werden. Ostermundigen sichert sich für die Zukunft ab, da der Gemeinde finanziell und personell in einigen Jahren aufgrund notwendiger Investitionen und fehlender Steuereinnahmen der Schnauf ausgehen könnte, wie das kürzlich fast in Köniz passiert ist.



Andererseits tut der rot-grünen Blase in der Bundesstadt ein bisschen mehr pragmatische Aggloluft gut, so, wie auch das stets anders tickende Bümpliz die Stadtpolitik seit Jahren zwingt, Lösungen für vielfältigere Bevölkerungsschichten zu finden. Schon heute bewegen sich die Menschen punkto Arbeit und Freizeit in beiden Gemeinden im selben Raum. Ostermundigen ist dank einer cleveren Baupolitik – aber auch dank dem Sog der Hauptstadt – attraktiver und zu einer boomenden, urbanisierteren Gemeinde in der Agglomeration geworden. Und die neue Bundesstadt, in fusionierter Form die viertgrösste Stadt der Schweiz, hätte im föderalistischen System schlagartig mehr Gewicht.

Gut möglich, dass die Bürgerinnen und Bürger noch etwas mehr Spass dran bekommen als ihre politische Führung.

Insofern spricht aus diesen Gründen viel für diese Fusion – und der Zusammenschluss der grössten je geplanten Fusion im Kanton Bern könnte im Oktober doch noch klappen. Aus Berner Sicht spricht ohnehin nichts dagegen. Gut möglich also, dass am Schluss die Bürgerinnen und Bürger in Ostermundigen doch noch mehr Spass daran bekommen als ihre politische Führung im Gemeinderat.



Marcello Odermatt ist Co-Leiter Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er war zuvor beim «Bund» als Ressortleiter und Redaktor tätig. Von 2006 bis 2012 arbeitete er als Bundeshausredaktor. Er studierte Geschichte, Medienwissenschaft und Volkswirtschaft. Mehr Infos @cellmob

