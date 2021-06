Kennen Sie das Dilemma auch? – Hey. Alles klar bei dir? Zug fahren bei diesen Preisen? Noch mal spülen oder Wasser sparen? In dieser Kolumne befasst sich der Langenthaler Maximilian Jacobi mit inneren Widersprüchen, die uns täglich begleiten. Maximilian Jacobi

Bild: PD

Wenn die Zahl der ungelesenen Nachrichten in den Whatsapp-Chats mal wieder grösser ist als der Kontostand, die unbeantworteten E-Mails im Postfach die Festplatte zu sprengen drohen und der Zähler entgangener Anrufe Nummernschilder in den Schatten stellt, dann stellt man sich auch so manche Fragen: Gehe ich verantwortungsbewusst mit meinen Finanzen um? Ist mein Computer noch zeitgerecht? Und vor allem: Sollte ich nicht mal antworten?

Ewig lässt man mir das sicher nicht durchgehen. Wer in schlechten Zeiten nehmen will, muss vorher in guten auch geben. Beziehungen wollen gepflegt werden, und im Blumenbeet der Freundschaft ist kein Platz für zerstörerisch wuchernde Gleichgültigkeit. Also ran an den Bildschirm und rein in den Chat.