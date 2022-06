Urnenpark Einigen – Heute werden andere Bestattungen gewünscht Einigen Nach Spiez und Faulensee hat nun auch Einigen einen Urnenpark. Guido Lauper

Der neue Urnenpark auf dem Friedhof Einigen. Foto: Guido Lauper

«Die Art der Beisetzungen hat sich in den letzten Jahren stark verändert», begründete die Spiezer Gemeinderätin Pia Hutzli, Vorsteherin Sicherheit, den neuen Urnenpark auf dem Friedhof Einigen. Vor fünf Jahren war ein Urnenpark in Spiez und vor einem Jahr einer in Faulensee angelegt worden. «90 bis 100 Menschen werden jährlich auf einem der drei Friedhöfe der Gemeinde Spiez bestattet, davon nur noch 10 Prozent als Erdbestattung», sagte Renato Heiniger, Leiter Abteilung Sicherheit, zu der das Friedhof- und Bestattungsamt gehört.