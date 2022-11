Herzlich willkommen!

Heute Sonntag wird im Oberland gewählt. In Thun steht die Kompletterneuerung des Parlaments an. Um den Titel «Stapi» kämpfen Andrea de Meuron (Grüne), Amtsinhaber Rapahel Lanz (SVP) und Aussenseiter Dalyan Paolo Tramacere. In Steffisburg wird GGR und Gemeinderat neu gewählt. 120 Frauen und Männer kandidieren.

Im östlichen Oberland steht ebenso eine Kompletterneuerung an: In Meiringen wird heute der Gemeinderat gewählt und beim Gemeinderpräsidium wird sich zeigen, ob einer der drei Kandidaten es im ersten Wahlgang schafft. In Beatenberg wird der Gemeinderat neu gewählt, vier Männer und drei Frauen kandidieren für die sechs Sitze. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Herzlich Willkommen!