YB-Meisterfeier ohne Pokal, aber mit Staugefahr

Beim letzten YB-Meistertitel vor zwei Jahren war die Meisterfeier Corona-bedingt für die Fans eine eher triste Angelegenheit: Die meisten feierten zu Hause, im Auto oder auf dem Balkon.

Heute aber soll wieder eine grosse Sause stattfinden. Die Fans werden sich auf dem Bundesplatz besammeln, von wo aus der Umzug um 15 Uhr via Altstadt zum Stadion losziehen wird. Die Spitze wird um 17 Uhr im Wankdorf erwartet.

Im Raum Guisanplatz besteht ein erhöhtes Risiko für Verkehrsbehinderungen, da zur gleichen Zeit die BEA zu Ende geht. Die Tramlinie 9 wird während dem Vorbeimarsch des Umzugs ihren Betrieb vorübergehend einstellen.

Im Vergleich zur Meisterfeier 2018 wird es zwei Unterschiede geben: Auf dem Bundesplatz wird – so wie 2019 – keine Bühne aufgebaut werden. Und die YB-Spieler werden keinen Pokal in die Höhe stemmen können. Denn dieser wird dem YB-Captain erst am 29. Mai anlässlich des letzten Spiels der Saison – zu Hause gegen Winterthur – überreicht.

Die Meisterfeier geht nach 17 Uhr im Stadion mit Spielerpräsentationen und Konzerten weiter. Die Namen der Bands gibt YB erst im Stadion bekannt. (sny/ske)