Frühlingsgefühle im Spätherbst – Heute purzeln die Temperaturrekorde Erste Messstationen verzeichnen bereits Höchstwerte für November. Das Hoch ist aber nur von kurzer Dauer.

Sonniger Spätherbst: Eine Frau steht am Zürichsee bei milden Herbsttemperaturen am Mittwoch, 25. November 2009. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Die Schweiz startet in einen sonnigen und rekordverdächtig warmen November. Erste Wetterstationen haben bis am Montagmittag bereits ihre bisherigen Höchstwerte geknackt, wie Meteonews auf Twitter mitteilte. So etwa Delsberg im Kanton Jura, wo die Temperatur auf 22,8 Grad stieg.

Die Meteorologen gehen davon aus, dass im Verlaufe des Tages weitere Höchstwerte erreicht werden. Die Temperaturen klettern mancherorts voraussichtlich auf bis zu 22 Grad.

Bereits die Nacht war milde. Die Temperaturen sanken auf Montag vielerorts nicht unter die 10-Grad-Marke. In St. Gallen etwa lagen die Tiefstwerte in der Nacht nach Angaben von Meteonews bei 14,8 Grad, auf dem Zürcher Uetliberg bei 12,6 Grad.

Auch in den Höhen konnten neue Rekorde verzeichnet werden. So blieb etwa das Jungfraujoch, welches 3580 Meter über dem Meeresspiegel liegt, erstmals seit Aufzeichnung der Wetterdaten an einem Novembertag frostfrei, wie die Meteorologen von Meteonews schreiben.

Auslöser der ungewohnt milden Temperaturen ist ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeerraum, welches heute zunehmend auf Südwest dreht und dabei warme und trockene Luft zum Alpenraum führt.

Wetterumschwung am Montagabend

Noch am Montagabend kommt es jedoch zu einem Wetterumschwung – eine Kaltfront macht sich breit. Von Westen her nimmt die Bewölkung auf der Alpennordseite zu. In der Nacht auf Dienstag sind gemäss Meteo Schweiz erste schwache Niederschläge möglich. Tagsüber bleibt es stark bewölkt, zweitweise regnet es.

Bis zum Dienstagabend sinkt die Schneefallgrenze von 2800 auf rund 1400 Meter. Die Temperaturmaxima bewegen sich noch zwischen 8 und 12 Grad. Oberhalb von 2500 Metern wird mit 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee gerechnet, ansonsten kommen nur wenige Zentimeter Neuschnee hinzu, wie Meteo Schweiz schreibt.

Sonniges Wochenende

Ab Mittwoch bessert sich das Wetter dann wieder allmählich. Der Tag startet vielerorts noch stark bewölkt und niederschlagsreich. Im Verlauf des Nachmittags gibt es vermehrt trockene Abschnitte. Bei schwacher bis mässiger Bise betragen die Temperaturhöchstwerte um die 9 Grad. Dieser Trend setzt sich am Donnerstag fort. Die Restbewölkung verschwindet im Verlauf des Morgens und macht schliesslich der Sonne Platz.

In den Folgetagen bleibt es gemäss Meteo Schweiz meist sonnig und trocken mit Temperaturen bis 10 Grad. Ab und zu weht eine Bise. Im Flachland ist mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen.

sho