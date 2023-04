Serie «Ein Tag im Leben» – «Heute Nacht werde ich loslassen» Elisa Shua Dusapin (30) aus Porrentruy wurde mit 23 Jahren ein Literaturstar und von Macron ins Élysée geladen. Jetzt hat sie sich versteckt. Hannes Grassegger

Foto: Privat

Ich fühl mich so leicht heute. Gestern kurz vor Mitternacht habe ich das Manuskript für mein viertes Buch abgeschickt. Nach fünf Jahren Arbeit. Kurz vor der Abgabe fühlt sich so ein Buch an wie ein grosses, beunruhigendes Gewicht. Um es loszuwerden, um abzuschliessen, versteck ich mich irgendwann. Dann darf ich niemanden mehr sehen, breche allen Kontakt ab, gehe nicht ans Telefon, beantworte keine Mails, und deswegen bin ich jetzt auch seit sechs Wochen alleine in Frankreich, hier in einer alten Scheune im Weiler Rudeau-Ladosse, in der Dordogne.