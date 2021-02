53. Minute

Und so werfen wir noch einen Blick auf einen anderen Aktivposten in den Reihen Thuns. Dominik Schwizer. Auch er setzte sich - wie Dzonlagic - im Oberland nicht auf Anhieb durch. Der 24-jährige kam Anfang 2018 von Rapperswil-Jona zu Thun. Seine Karriere wurde in der letzten Saison nach einer Leihe zum FC Vaduz lanciert. Schwizer ist beim FCT der beste Vorlagengeber (6).