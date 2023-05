Das Wundern von Bern – Heute leider nicht, aber wie wärs im nächsten Leben? Keine Termine, dafür alle Möglichkeiten: Unsere Kolumnistin träumt von einer leeren Agenda.

Martina Hunziker

Was soll das eigentlich mit all den Terminen? Foto: PD / Patrick Martin

Ein Hoch auf die Spontaneität. Nichts ist schöner, als am Feierabend ganz nach Lust und Laune zu entscheiden, was man unternehmen will. «Kommst du noch auf ein Bier?» – «Ja, klar!» «Fahren wir noch eine Runde mit dem Velo?» – «Ich wollte dich gerade dasselbe fragen.» – «Ich gehe heute ins Theater, kommst du mit?» – «Gerne!»