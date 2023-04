Physiker lebt seinen Zirkustraum – «Heute habe ich nur wenig Geld, aber ich stehe jeden Morgen mit Freude auf» Der Sissacher Pascal Häring (45) kündigte mit Anfang 30 seinen Job und ging an eine Zirkusschule in Neuseeland. Heute lebt er als Artist in England. Auf seinem Weg hat er viel gelernt – auch über Existenzängste. Nina Jecker

Pascal Häring, zurzeit im Launchlabs in Basel engagiert. Foto: Dominik Plüss

Pascal Häring war Anfang 30, als sich in seinem Leben eine schleichende Unzufriedenheit breitmachte. Bereits das Physikstudium hatte ihm nicht die erhoffte Erfüllung gebracht, deshalb arbeitete der gebürtige Sissacher bei einer technischen Firma im Verkauf. Es lief gut, sein Arbeitgeber war sehr zufrieden. Und doch sagt Häring: «Ich fühlte mich nicht wohl in der Businesswelt.» Seine Wohlfühlzone, das war die Welt der Artistinnen und Artisten. Schon als Kind jonglierte er, und während des Studiums unterrichtete er an einem Jugendzirkus. In seiner Freizeit beteiligte er sich immer wieder an Artistikprojekten und ging an Jonglage-Festivals in ganz Europa.

Es war ein Hobby, nicht mehr. Als aber auch noch seine Beziehung zerbrach, spürte Häring, dass er sich neu orientieren musste. «Unzufrieden weiterleben, das war für mich keine Option.» Mit 31 Jahren bewarb er sich an einer Zirkusschule in Neuseeland. «Die Bewerbung war gar nicht so ernst gemeint. Als die mich annahmen, war das auf einmal so: Wow, jetzt muss ich mich entscheiden!»

Schliesslich kündigte er seinen Job. Ob es sich um ein Sabbatical-Jahr oder doch einen Karrierewechsel handeln würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Doch kaum war er vor Ort, stand fest: Hier wollte er bleiben. «Mein Gefühl lässt sich am besten so zusammenfassen: Bei der Arbeit musste ich mich jeden Morgen aus dem Bett prügeln. In den zwei Jahren Zirkusschule bin ich jeden Tag mit Freude aufgestanden.» Das hält an. «Heute habe ich als freischaffender Artist zwar wenig Geld, aber ich stehe morgens motiviert auf.»

Ein Plan B fürs Älterwerden

Nach dem Abschluss, den er wegen starker Erdbeben statt in Neuseeland in Australien absolvieren musste, war sein ganzes Erspartes aufgebraucht. Er heuerte für ein paar Monate in einem Zirkus in Neuseeland an und kehrte schliesslich in die Schweiz zurück, wo er Hunderte Bewerbungen verschickte. «Ich meldete mich auf jede Stelle, die irgendetwas mit Artistik zu tun hatte», sagt er und lacht. Schliesslich fand er das erste Engagement, dann ein weiteres, und noch eines. Mittlerweile lebt und arbeitet er mehrheitlich im englischen Bristol, wo er dank einer Musicalproduktion gelandet ist.

«Wenn das eine nicht mehr klappt, mache ich halt etwas anderes. Es wird sich immer etwas ergeben.» Pascal Häring, Artist

Hat er immer daran geglaubt, dass das alles klappen wird? «Natürlich war es ein Risiko, die gesamten Ersparnisse aufzubrauchen, um am anderen Ende der Welt meinen Traum zu verwirklichen. Aber ich bin ein Mensch, der Dinge anpackt und umsetzt.» Er wolle nichts beschönigen. «In den letzten zehn Jahren gab es immer wieder Zeiten, in denen ich keine Engagements hatte und nicht viel Geld da war. Die gibt es immer noch, und sie sind beängstigend.» Ausserdem verzichte er auf vieles: «Ich brauche kein Haus und kein Auto und bin okay damit, wie ein ewiger Student zu leben. Das stimmt nicht für alle.» Er habe dafür etwas anderes: Zufriedenheit.

Wo andere zaudern, vertraut Häring auf seine Fähigkeiten. «Wenn das eine nicht mehr klappt, mache ich halt etwas anderes. Es wird sich immer etwas ergeben», ist er überzeugt. Krisen versucht er als Chancen zu nutzen. Während der Pandemie absolvierte er eine Ausbildung im Bereich Kulturmanagement. «Ich bin jetzt Mitte 40. Mein Körper wird älter, und ich werde nicht ewig als Artist arbeiten können. Also wird der Punkt kommen, an dem ich mich im Bereich Kultur auf eine feste Stelle bewerben werde.» Ausserdem, und da sei er wohl noch etwas schweizerisch, «ich muss jetzt an meine Altersvorsorge denken». Er lacht.

Noch ist der Punkt für ihn aber nicht erreicht. Zurzeit ist Häring mit seiner ersten eigenen Produktion unterwegs – auch in Basel. Auf dem Gundeldinger Feld im Launchlabs (Halle 8) wird er noch am Dienstag um 20 und am Mittwoch um 14 Uhr «Falling Down the Rabbit Hole» aufführen – eine poetisch-surreale artistische Darbietung darüber, wie es ist, sich in den Weiten des Internets zu verlieren.

Esther Fuge und Pascal Häring in Härings Stück «Falling Down the Rabbit Hole». Foto: PD

Hat er sich selbst nie verloren, bei all den Wendungen, die sein Leben nahm? Häring verneint, er scheint eine Art inneren Kompass zu besitzen. «Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich getraut, etwas zu verändern, wenn man unzufrieden ist. Und dass man darauf vertraut, dass wieder etwas kommt, das gut ist. Hoffentlich sogar besser», sagt er – und lacht erneut. «Das dürfte gar nicht so schwer sein, wenn man ja eh schon unzufrieden ist.»



