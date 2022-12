Autobiografie veröffentlicht – «Heute fühle ich mich total entfremdet» Als Kind flüchtete Hella Pick vor den Nazis nach London, als «Guardian»-Korrespondentin schrieb sie Jahrzehnte lang über die grossen Politiker ihrer Zeit. Was denkt sie heute, mit 93, über die immer verrücktere Welt? Alexandra Föderl-Schmid

«Guardian»-Legende, aussenpolitische Expertin, Herzenseuropäerin: Hella Pick hat gerade ihre Erinnerungen veröffentlicht. Foto: David Levene/Eyevine/Laif

Wer sich mit ihr zu einem Mittagessen trifft, sollte die Nachrichten des Tages kennen – auch an einem Sonntag. Sie hat natürlich, auch wenn sie gerade in Wien ist, den Aufmacher der «Sunday Times» gelesen und gibt gleich eine messerscharfe Analyse ab: dass die Überlegung der britischen Regierung, sich wie die Schweiz einen privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt zu sichern, die erste kluge Idee nach dem Brexit sei. Aber, so schränkt sie gleich ein, dass dieser Vorschlag aus vielerlei praktischen Gründen nicht funktionieren könne.