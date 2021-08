Francine Jordi im Interview - «Heute erlaube ich mir Hosen, wenn ich Lust habe. Ich erlaube mir alles»

Vielseitiges neues Album Infos einblenden

Am 13. August erscheint Francine Jordis neues Album. Es ist ein Mix aus Best-of, unveröffentlichten Liedern und vier neuen Songs. Darunter die Coverversion des Songs aus dem Jahr 1987: «Voyage, voyage» von Desireless. Ein weiterer neuer Titel heisst «Ab 44» und ist eine Hymne auf das Leben und das Älterwerden. Ausserdem versammelt «Herzfarben» einige Kollaborationsperlen aus Francine Jordis Vergangenheit – etwa «Träne» mit Florian Ast, «Das Feyr vo dr Sehnsucht» mit dem Jodlerklub Wiesenberg und das Duett «Proud Mary» mit Stefanie Heinzmann.

Francine Jordi tritt am 6. August um 19.30 Uhr am «Summer in the City Festival» auf dem Bern-Expo-Gelände auf. Gleich im Anschluss spielen Oeschs die Dritten um 21.15 Uhr.