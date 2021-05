Börsenboom bei Kleinanlegern – Heute Büroangestellte, morgen Aktienhändlerin In den letzten Monaten sind viele Menschen in den Wertpapierhandel eingestiegen. Was die Hobbytrader antreibt – und welche Tipps eine Börsen-Bloggerin gibt. Tina Huber

Morgens Direktionsassistentin, abends Traderin: Angela Mygind handelt in ihrer Freizeit mit Aktien und schreibt den Blog «Miss Finance» Foto: Samuel Schalch

Der neue Börsenhändler trägt weder Anzug, noch hat er Wirtschaft studiert. Der neue Börsenhändler ist ein Teenager, der per Handy Kryptowährungen kauft. Er ist die Direktionsassistentin, die in der Freizeit über Aktien bloggt. Oder die Büroangestellte, die immer dachte, Investieren sei Männersache. In der Schweiz entsteht gerade, genau wie anderswo, eine neue Generation von Kleinanlegern. Von denen noch vor wenigen Jahren wohl die meisten abgewinkt hätten: nichts für mich. Zu kompliziert.

Zum Beispiel Sabine Honegger (Name geändert). Geld verdirbt den Charakter, hatten die Eltern stets gesagt. Und: Die Börse ist etwas für die Reichen. Und für Männer. Sabine Honegger hinterfragte nicht. Sie ging mit ihrem knappen Lohn als kaufmännische Angestellte haushälterisch um; was übrig blieb, kam aufs Sparkonto.