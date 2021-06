Was kommt?

Die wichtigste Ankündigung dürfte der Nachfolger von Windows 10 werden. Windows 10 war zwar mal als das letzte Windows vorgestellt worden – statt alle paar Jahre grosse Versionssprünge zu machen, wollte Microsoft auf Windows als Service mit kontinuierlichen Verbesserungen setzen – doch nun sieht es ganz danach aus als gäbe es doch wieder einen grossen Sprung.

Im Vorfeld der Veranstaltung ist auch bereits eine erste Vorab-Version von Windows 11 im Netz aufgetaucht (Ein erster Blick auf Windows 11). Diese zeigt vor allem optische Verbesserungen und Verschönerungen. Doch es dürfte noch mehr kommen.

Der Windows-Bloger Zac Bowden etwa rechnet mit diesen Ankündigungen:

Nebst den optischen Verbesserungen dürfte Microsoft demnach auch einen neuen AppStore vorstellen und bei der Gelegenheit versuchen, einen Gegenpol zu Apple und den dort fälligen hohen Abgaben für Entwickler zu setzen.

Auch gespannt sein darf man, ob Microsoft auch Geräte zeigt. Der neue Windows-Chef ist nämlich der langjährige Chef der Surface-Sparte. Der wird sich die Gelegenheit doch kaum nehmen lassen, ein neues Gerät zu zeigen. Oder eines das bis heute nie auf den Markt gekommen ist: Das Doppel-Bildschirm-Tablet Surface Neo ist nämlich nun schon eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden. Vorgestellt wurde es eigentlich im Oktober 2019.

Besonders spannend klingt der letzte Punkt: Ein Windows komplett in der Cloud auf das man von überall her zugreifen kann, wäre wirklich spannend. Braucht man einen PC öffnet man – egal auf welchem Gerät – den Web-Browser und wählt sich dort mit seinem Windows-Login an und schon hat man das gewohnte Windows beispielsweise auf einem iPad, Mac oder Smartphone. Ähnliche Angebote gibt es zwar bereits, aber so etwas direkt von Microsoft als Teil eines Abos, wäre deutlich massentauglicher als alle aktuellen Angebote.