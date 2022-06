Vogellisi-Berglauf in Adelboden – Heuer gilt der Lauf auch als Schweizer Meisterschaft Mitte Juli steht der 19. Vogellisi-Berglauf an: Dieses Jahr wird der Lauf auch als Schweizer Meisterschaft gewertet.

Am 17. Juli geht der 19. Vogellisi-Berglauf über die Bühne. Foto: PD

Am 17. Juli ist es wieder so weit: Der Vogellisiberg in Adelboden gehört ganz den Bergläufern. Mit dem regulären Berglauf finde in diesem Jahr auch die Schweizer Meisterschaft statt, schreiben die Veranstalter. «Ein untrügliches Zeichen dafür, dass dieser Klassiker zu den Topläufen der Schweiz gehört», steht in der Mitteilung.

Wenn am Sonntagmorgen in rund einem Monat zur Startlinie des ersten Blocks gerufen wird, wird er ganz vorne stehen: Titelverteidiger und OK-Präsident des Berglaufs Jonathan Schmid. Sein Heimrennen ist gleichzeitig sein Event. Wie er mit dieser Doppelrolle umgeht? «Ich habe ein erstklassiges Team, das sich um alles kümmert, wenn ich auf der Strecke bin», wird Schmid zitiert. Davor und danach sei er aber voll für das OK da. Zudem könne er sich durch seine OK-Aufgaben im Startbereich ideal ablenken. Für Schmid wird die Schweizer Meisterschaft in Adelboden das zweite wichtige Rennen innerhalb kurzer Zeit sein. Anfang Juli startet er an der Berglauf-Europameisterschaft in La Palma.

Blockstarts bleiben

Der Vogellisi-Berglauf findet in diesem Jahr erstmals wieder ohne Einschränkungen statt. So dürfen sich die Läuferinnen und Läufer auf Sillerenbühl auf eine warme Verpflegung freuen, und auch Duschen stehen wieder zur Verfügung. Zudem finden die Kinderrennen statt. Die Blockstarts werden hingegen beibehalten. «Die Teilnehmenden haben es geschätzt, dass sie unterwegs mehr Platz hatten», erklärt Schmid. Auch für die Zuschauer sei es spannender, wenn das Feld länger ist.

Die Kategorien sind: Berglauf über 12,6 Kilometer (860 Höhenmeter), Junioren-Berglauf über 6,6 Kilometer (420 Höhenmeter), Nordic Walking über 8,7 Kilometer (705 Höhenmeter), Staffel und Kinderrennen.

pd/ngg

Fehler gefunden?Jetzt melden.