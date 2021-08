Das neue Bahnhofquartier – Herzogenbuchsee soll eine Skyline bekommen Erstmals wird deutlich, wie das neue Quartier westlich des Bahnhofs künftig aussehen könnte. Die Silos sollen erhalten bleiben. Sebastian Weber

Sie prägen das Ortsbild von Buchsi: die beiden grossen Hochhäuser westlich des Bahnhofs. Vorne der Häfliger-Turm, hinten das Landi-Silo. Foto: PD

Personen, die sich verblüfft die Augen reiben. Von diesen gibt es in Herzogenbuchsee schon vor Beginn der Infoveranstaltung zum Bahnhofgebiet West einige. Sie stehen im Kreis um das grosse Modell herum oder vor den 20 Infoplakaten, die in der Sporthalle Mittelholz aufgehängt worden sind. So also soll sich das ehemalige Fenaco-Areal künftig entwickeln. Es wird genickt, diskutiert, gestaunt. Immer mehr Leute trudeln ein.

Dass sich das Gebiet westlich des Bahnhofs verändern würde, war bekannt. 2018 hatte die Fenaco-Genossenschaft das Gelände an die Areal Herzogenbuchsee Zug AG veräussert. Es sollte verdichtet werden, Wohnungen, aber auch Arbeitsplätze entstehen, hiess es. Wie sich das letztlich aber präsentieren könnte, davon geben nun erstmals die Mitwirkungsunterlagen mit den Plänen und Visualisierungen einen Eindruck.