Ausverkauf bei Bäckerei Galli – «Herzli/Käfer pro Sack ein Franken» Der Laden wurde bei seiner allerletzten Öffnung förmlich überrannt. Produkte gingen beim Ausverkauf zum Viertelpreis über die Theke. Nun ist die Bäckerei Confiserie Galli AG bereits Geschichte. Hans Peter Roth

Produkte gingen beim Ausverkauf in der Filiale der Bäckerei Confiserie Galli AG an der Oberdorfstrasse 25 in Steffisburg zum Viertelpreis über die Theke. Foto: Hans Peter Roth

Um 18 Uhr schliesst die Tür an der Oberdorfstrasse 25 in Steffisburg. Für immer. Was zu Beginn dieser Woche noch niemand wusste, ist damit am Freitagabend Geschichte: Die Geschichte der Bäckerei Confiserie Galli AG. Das Unternehmen ist konkurs und geschlossen. Noch 20 Minuten zuvor: Hochbetrieb in der Filiale. Ein Kommen und Gehen von wehmütigen Stammkunden, spontan hereinschauenden Passanten und Schnäppchenjägern.

Fünf Branchli für einen Franken