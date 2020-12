Veterinärmedizin – Herzleiden nehmen auch bei Haustieren zu Immer mehr Hunde, Katzen, Vögel, Pferde, selbst Hängebauchschweine und Echsen leben mittlerweile dank Herzschrittmachern, Herzmedikamenten oder Kathetereingriffen. Martina Frei

Hat einen angeborenen Herzfehler: Welpe Phoebe bei der Herzuntersuchung. Foto: Michele Limina

«Spüren Sie mal», sagt Tony Glaus und hält das Hündchen so, dass die Besitzerin an dessen Brust fassen kann. Phoebe ist ihr erster Hund, seit zwei Wochen lebt der kleine Welpe bei Silvia Wertli.

«Unsere grösste Angst ist, dass man nichts machen könnte», sagt Wertli, während sie das Schwirren an Phoebes Brust fühlt – Zeichen des angeborenen Herzfehlers, den Phoebes Tierarzt entdeckt hat, als er den 15 Wochen alten Hund chippen wollte.

Herzkranke Meersäuli und Schlangen

Deshalb ist Phoebe nun bei den Spezialisten am Zürcher universitären Tierspital. «Wir können etwas tun», sagt Tony Glaus, Leiter der Abteilung Kardiologie an der Kleintierklinik. Lange galt in der Veterinärmedizin die Devise, dass Tiere höchst selten herzkrank sind und diese Erkrankungen sowieso nicht behandelbar sind – zwei Trugschlüsse.