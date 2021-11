Gastrokritik aus der «Spysi» Bern – Herzenswärme und Währschaftes Wo früher Arme verköstigt wurden, sind heute alle willkommen, die einfaches und günstiges Essen schätzen. Sophie Reinhardt

Die «Spysi» versteckt sich in einer kleinen Gasse zwischen Junkern- und Gerechtigkeitsgasse. Foto: Manu Friederich

Jetzt, wo die Tage kälter werden, da tut eine warme Speise gut. Dass diese nicht nur Gutbetuchten im Restaurant serviert wird, dafür sorgt die «Spysi» in der Berner Altstadt. Von November bis Palmsonntag gibt es im Lokal an der Junkerngasse 30 am Mittag eine währschafte Verpflegung. Bereits vor dem Eingang in der Gasse hängt ein Aushang, der das tagesaktuelle Menü ankündigt. Am Dienstagmittag ist es Rindsgulasch «Stroganoff» mit Polenta.

Die ehemalige «Speiseanstalt» wurde bereits 1877 gegründet – mit dem Ziel, «der hilfsbedürftigen Bevölkerung während der Winterszeit gesunde Nahrung zu vorteilhaftem Preis anzubieten». Heute sind aber alle willkommen, Rentner, Studentinnen, die Pösteler aus der Altstadt und auch die Testesser der Redaktion. Sogar Stadtpräsident Alec von Graffenried schaut gern ab und an hier vorbei, wie das auch schon sein Vorgänger Alexander Tschäppät tat. Denn der Erlacherhof ist nur einen Steinwurf entfernt von der «Spysi». Der gemeinnützige Verein, der den Betrieb führt, wird auch von der Stadt Bern finanziell unterstützt. Gemäss Leistungsvertrag erhält er 36’000 Franken pro Jahr, ein grosser Teil davon fliesst in die Miete der Räume.