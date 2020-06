Erneuerbare Energien – Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich Barbara Egger-Jenzer präsidiert neu den Verwaltungsrat der Kraftwerke Oberhasli AG. Sie lässt sich in die Strategiekarten blicken. Nathalie Günter

Die neue Verwaltungsratspräsidentin Barbara Egger-Jenzer beim Gespräch im Alpinhotel Grimsel Hospiz. Foto: Nathalie Günter

Sie ist die neue starke Frau an der Spitze des Verwaltungsrats der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO): die ehemalige Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer (SP). Ende März wurde ihre Wahl bekannt, am Dienstag führte sie erstmals durch die Generalversammlung des Energieunternehmens. Sie habe nicht lange überlegen müssen, als ihr Vorgänger Werner Luginbühl sie anfragte: «Ich hab sofort Ja gesagt!», verriet Egger-Jenzer an der Versammlung im Alpinhotel Grimsel Hospiz (s. Kontext). Trotz Verwaltungsratsmandat habe sie nicht mit der Anfrage gerechnet. «Die KWO war aber schon immer eine Herzensangelegenheit für mich», sagt sie später im Gespräch.