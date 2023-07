Köpfe der Woche – Herzblut für Bewährtes und Überraschendes Festivalpräsident Reto Zürcher und sein OK haben wiederum ein gelungenes Mittsommer-Festival an der Lenk organisiert. Hans Peter Roth

Das Festival-OK (von links): Reto Zürcher, Markus Jaussi, Fabian Kaspar und Frank Lenggenhager. Es fehlt: Jürg Zürcher. Foto: Urs Hofer

«Sold out – ausverkauft». Reto Zürcher streckte am letzten Samstagabend, 24. Juni, den Fans am Mittsommer-Festival ein Plakat entgegen. Die Freude des Hüttenwarts und Festivalpräsidenten war sichtlich gross. «Merci viumau!» Er und seine OK-Mitglieder hatten sich einen Satz auf der Website des kleinen, aber feinen Festivals an der Lenk besonders zu Herzen genommen: «Das Bekannte, Bewährte und Heissgeliebte trifft auf Überraschendes, das es zu entdecken gilt.» Mit kleinerer Bühne als vor Corona, ein paar Neuerungen und viel guter Musik war das Mittsommer-Festival bereits zum siebten Mal ausverkauft.