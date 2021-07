Neustart im Kiental – «Herunterfahren» beim Hinauffahren Die Betriebsbewilligung ist da – ab kommendem Wochenende befördert die Sesselbahn offiziell wieder Gäste auf die Alp Ramslauenen. Guido Lauper

Die ersten Gäste der wiedereröffneten Sesselbahn erreichen Ramslauenen. Foto: Guido Lauper

«Am vergangenen Mittwoch erteilte das Bundesamt für Verkehr der Sportbahnen Kiental-Ramslauenen AG die Betriebsbewilligung», freute sich Betriebsleiter Daniel Wandfluh vor den Medien in der Talstation. Während der eine Viertelstunde dauernden gemütlichen Bergfahrt wurde den Gästen die Freude der neuen Betreiber an der auferstandenen Sesselbahn anschaulich vor Augen geführt: Die ruhige Fahrt verhilft wohltuend beim inneren zur Ruhekommen vom hektischen Alltag.

Davon profitierten am Samstag gleich ganze Gruppen und Einzelgäste, obwohl die offizielle Eröffnung erst am 17. Juli vorgesehen ist. Auch ihnen leuchtete beim Absteigen von der Bahn auf 1405 Metern über Meer die Begeisterung am unerwarteten Erlebnis mitten im Unesco-Welterbe aus den Augen.