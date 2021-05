Houston, Texas – Herumstreunender Tiger nach sechs Tagen in Obhut India, ein neun Monate alter bengalischer Tiger, bekommt ein neues Zuhause. Sein Besitzer wurde vergangene Woche verhaftet, vom Tier fehlte während Tagen jede Spur.

Der neun Monate alte Tiger India wird nun in eine Tierschutzanlage mit Wald und Schwimmbecken gebracht: Nach sechs Tagen wurde das Tier der Polizei übergeben (16. Mai 2021) AFP

Ein junger Tiger, der in den Vororten der texanischen Millionenmetropole Houston herumgestreunt war und für Schrecken unter den Einwohnern gesorgt hatte, ist in die Obhut der Behörden gelangt. «Wir haben ihn, und er ist gesund», teilte der örtliche Polizeikommandeur Ron Borza am Sonntag mit. Der neun Monate alte Königstiger mit dem Namen India (Indien) war von der Frau seines Besitzers an die Polizei übergeben worden.

India war vor einer Woche durch die Gärten eines Wohnbezirks am Rande von Houston gestreift. Ein Polizist ausserhalb des Dienstes zückte seine Pistole, als er die Raubkatze sah, wie Videos in den Onlinenetzwerken zeigten. Dann tauchte jedoch der Eigentümer des Tigers auf und fuhr mit diesem in seinem Auto davon. Der 26-Jährige wurde im Verlauf der vergangenen Tage festgenommen, freigelassen und dann erneut festgenommen.

India kommt nun in Tierschutzanlage

Die Frau des Besitzers kümmerte sich den Polizei-Angaben zufolge in den vergangenen Tagen um das 80 Kilogramm schwere Tier, bevor sie einwilligte, India der Polizei auszuhändigen. Das Halten eines Tigers ist innerhalb der Stadtgrenzen von Houston verboten. In anderen Teilen des US-Bundesstaats Texas ist es jedoch unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

India soll nun künftig in der Tierschutzanlage Cleveland Amory Black Beauty Ranch im texanischen Murchison sein Zuhause haben. Der Tiger wird dort seine eigene Fläche zum Leben und Streunen haben, die 0,2 Hektar gross ist und zu der ein bewaldetes Areal und ein Schwimmbecken gehören. «Unser Ziel ist es, ihm die beste Lebensqualität für den Rest seines Lebens zu bieten», beteuerte die Direktorin der Einrichtung, Noelle Almrud.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.