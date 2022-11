Die Wahlen in Meiringen sind in vielerlei Hinsicht eine Freude: erstens, weil es mit Jacqueline Michel eine Frau in das Männergremium geschafft hat. Zweitens, weil die Stimmbeteiligung bei 50 Prozent lag. Da können sich andere Gemeinden im Oberland eine Scheibe davon abschneiden. Drittens, weil Herr und Frau Meiringer eine echte Wahl hatten. Viertens, weil mit der Kandidatur von Grünen-Grossrat Beat Kohler die Parteienauswahl für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger noch vielfältiger wurde. Und zu guter Letzt haben sich drei Männer zur Wahl fürs Gemeindepräsidium gestellt. Was will man(n) und frau mehr?