Leitartikel zum Rahmenabkommen – Herr Parmelin, brechen Sie die Übung ab! Der Bundesrat hat viel zu lange gezögert, obwohl die Fakten auf dem Tisch liegen: Das Rahmenabkommen mit der EU ist nicht mehrheitsfähig. Der Bundespräsident hat deshalb nächste Woche in Brüssel nur eine Option. Meinung Raphaela Birrer

Mission impossible: Chefunterhändlerin Livia Leu soll verhandeln, was seitens der Schweiz eigentlich unverhandelbar ist. Neben ihr steht Aussenminister Ignazio Cassis. Foto: Keystone

Stellen Sie sich vor: Sie haben sich ein Paar sündhaft teure Schuhe gekauft. Edles Leder, eleganter Schnitt. Doch die schönen Treter drücken bei jedem Schritt. So stark, dass sich schmerzhafte Blasen an den Füssen bilden. Am liebsten würden Sie die Schuhe auf den Mond schiessen. Aber Sie haben ja so viel dafür bezahlt! Diese Investition muss sich doch lohnen. Was also tun Sie?

Sie befinden sich in einem verhaltensökonomischen Dilemma. Es geht um den Trugschluss der «versunkenen Kosten». Er übertölpelt uns immer dann, wenn wir besonders viel investiert haben. Zum Beispiel in ein Produkt, in eine Beziehung, in ein Projekt. Die Investition kann wie bei den Schuhen monetärer Natur sein, sie kann aber auch Zeit, Energie oder Emotionen umfassen. Wir denken: Ich habe so viel investiert, ich kann jetzt nicht einfach aufgeben, sonst war alles vergebens.