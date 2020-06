Corona-Pause (50) – Herr Kuster, wann dürfen wir uns wieder umarmen? Warum wir die Umarmung zurückwollen – und uns der Händedruck für immer gestohlen bleiben kann. Die letzte Corona-Pause. Andrea Knecht

Der Tag, an dem die Umarmung zurück ist, wird ein guter Tag sein. Getty Images

Wir dürfen inzwischen ja fast alles wieder. Aber die wichtigste Frage ist unbeantwortet: Wann dürfen wir uns endlich wieder umarmen? Als Daniel Koch vor ein Paar Wochen sagte, «Grosseltern dürfen ihre Enkel wieder in die Arme schliessen», stellte ich mir vor, wie sich vor den Mattscheiben dieses Landes Tausende Grosseltern und Enkelkinder vor Glück weinend um den Hals fielen. Seither warte ich auf den Tag, an dem Stefan Kuster – Koch, der Zweite, sozusagen – vor die Kameras tritt und sagt: «Sie dürfen Ihre Freunde und Freundinnen wieder in die Arme schliessen. Und Ihre Eltern. Und Ihre Geschwister.» Aber Stefan Kuster schweigt eisern.

Irgendwie weiss man nicht so recht, was man jetzt tun oder lassen sollte. Ist eine kurze Umarmung tatsächlich schlimmer als eine Stunde Pendeln im vollen Zug, als der Jass mit Freunden, bei dem alle dieselben Karten anfassen, als das gemeinsame Essen, bei dem man einen Abend lang gewissermassen in den Aerosolen des Gegenübers badet? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass ich meine Freunde und Familie gerne wieder einmal umarmen würde – aber dass ich auch niemanden gefährden will. Also eiere ich bei der Begrüssung immer noch verlegen herum. Und wenn andere mit offenen Armen auf mich zukommen, frage ich mich: Ist es Lockerheit oder ist es Leichtsinn?

Umarmungen – sofern sie einvernehmlich sind, versteht sich – sind etwas Tolles. Ich meine, wer will schon den Händedruck zurück? Händeschütteln ist Körperkontakt zur gezielten Übertragung von Keimen. Händeschütteln – das ist Donald Trumps Machtspielchen beim Staatsbesuch, das ist der erste Psychocheck beim Bewerbungsgespräch. Stand schon jemals eine Person mit einem «Free Handshake»-Schild auf dem Bahnhofplatz? Eben.

Beim Händedruck gibt es kein Gefühl von Wärme, keine Zuneigung, kein tiefes Einatmen, weil das Gegenüber so gut riecht. Wobei Wikipedia zufolge Händeschütteln ja einer Geruchsprobe dient – Studien zufolge führten Menschen oftmals die Hand zum Gesicht, nachdem sie jemandem die Hand geschüttelt haben. Aber das macht die Sache auch nicht besser, sondern erinnert irgendwie unangenehm an Jogi Löw, der sich 2016 beim WM-Spiel Deutschland - Ukraine in die Hose fasste und danach seine Hand beschnupperte.

Die Umarmung hingegen ist Ausdruck von Zuneigung, sie kann Trost spenden oder ist, oft bierselig an Konzerten oder Fussballspielen, das Teilen eines euphorischen Moments . Und fühlt man sich je aufgehobener als in der Umarmung einer Person, die man mag? Der Tag, an dem Stefan Kuster verkündet, dass die Umarmung zurück ist, wird ein guter Tag sein.

Das ist die fünfzigste und letzte Corona-Pause. Wir hoffen, dass wir von einer zweiten Ansteckungswelle verschont bleiben und dies der letzte Artikel dieses Formats bleibt. Bleiben Sie gesund!