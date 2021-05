Jüdinnen und Juden rund um die Welt erleben heftige Reaktionen auf die Eskalation in Nahost. Wie die Situation hierzulande ist, sagt Yves Kugelmann, Chef des Magazins «Tachles».

«Herr Kugelmann, sind die Synagogen in der Schweiz sicher?»

Interview zu Konflikten in Israel

«Die Schweiz funktioniert und integriert anders», sagt Yves Kugelmann. Friedliche Demo für Palästina auf dem Barfüsserplatz in Basel am 14. Mai 2021.

Herr Kugelmann, der aktuelle Konflikt in Israel führt rund um die Welt zu Protesten. Auch in der Schweiz kam es zu teils unbewilligten Demonstrationen. Ist das für die jüdische Community hier beängstigend?

Auf der einen Seite ist die jüdische Gemeinschaft an solche Situationen gewöhnt und kann sie einordnen. Auf der anderen Seite ist die konkrete Eskalation für manche beängstigend. Ich selbst war am Samstag bei der Demonstration in Basel. Diese ging friedlich über die Bühne, ohne Exzesse, wie diese im Vorfeld herbeigeschrieben wurden.